«Уроки краеведения Приморья»: Завтра в эфире - фильм об истории создания города Артема

В преддверии Дня официального образования Артёма в эфире телеканала «Россия 1» и «Россия 24» выйдет телевизионный фильм об истории города. Он создан в рамках проекта ГТРК «Владивосток» ("Вести Приморье ") «Уроки краеведения Приморья». Эфир состоится в четверг, 22 октября, на телеканале «Россия 1» в 09.30, телеканале «Россия 24» в 15:00 и 18:00.

Авторами фильма стали сами жители города Артёма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]