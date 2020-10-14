"Уроки краеведения Приморья": смотрите репортаж из Рождественки 15 октября

На телеканале "Россия 1" начинают выходить в эфир сюжеты, снятые программой "Вести: Приморье" в Дальнереченском районе. В сёлах района ведущий программы Сергей Землянский и телеоператор Александр Казанцев работали над проектом "Уроки краеведения Приморья". В селе Рождественка планировалось снять лишь небольшой фрагмент фильма о Дальнеречье, но дело обернулось так, что получилась совсем отдельная история. Репортаж из Рождественки смотрите в четверг 15 октября на телеканале "Россия 1" в 09.30 и телеканале "Россия 24" в 15.00 и 18.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]