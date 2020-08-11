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Вчера, 20:53

Впервые на Дальнем Востоке объявлен набор девушек на курсы помощника машиниста электропоезда

Впервые на Дальнем Востоке объявлен набор девушек на курсы помощника машиниста электропоезда

Впервые в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке прекрасную половину человечества, очаровательных приморочек, приглашают на курсы по специальности "помощник машиниста электропоезда"! Требования к цвету маникюра, длине волос и ног, а также высоте каблуков пока утверждаются, но "первые ласточки" должны полететь по стальным маршрутам уже в январе!!! Смотрите сегодня, 11 августа, в 22.00 на канале РОССИЯ-24 специальный репортаж: "Женщина, на паровоз!".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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