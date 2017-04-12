Налоговая не спит: вводят систему «слежки» за переводами средств с карты на карту

Российские банки тестируют новое программное обеспечение. Оно станет отслеживать переводы с карты на карту. Единая система поможет налоговой следить за доходами россиян, сообщают «Вести:Приморье».

Эксперты говорят, что следить за переводами россиян на карту налоговики начали еще в прошлом году. Но сейчас контроль усилится. Налоговая уверяет, что они не будут придираться к поступлениям от родственников и знакомых. Но россиянам порой придется доказывать, что деньги переводили близкие.

Физически проконтролировать всех граждан, у которых есть счета в банке невозможно. Банк лишь должен сообщить в налоговую службу об открытии или закрытии банковского счета гражданином в соответствии с п.1.1. ст. 86 НК РФ.

Если у налоговой будут достаточные основания для проведения проверки, то будет подан запрос в банк. А после поступления запроса, банк должен будет предоставить всю информацию о движении денег по счету.

Если же вы честный гражданин и не промышляете «темными» махинациями, то не попадете на глаза налоговой. Т.е. если ваш ежемесячный доход составляет, к примеру, 30 тысяч рублей и вы не сделали покупку на несколько миллионов, то можете спать спокойно.

Согласно ФЗ №325 от 29.09.2019 года, с 1 апреля в налоговую будет поступать информация, о том, что гражданин открыл электронный кошелек. Во после того, как вы действительно откроете этот вид оплаты, стоит задуматься об уплате налогов.

Тем не менее, иногда действительно нужно подумать о проверках и начислениях налога с перевода на банковскую карту.

Если владелец карты стал объектом проверки со стороны ФНС, то специалисты обязательно выявят денежные переводы, с которых не был уплачен налог, полученные денежные средства не попадают в список доходов, освобожденных от уплаты НДФЛ.

В данном случае налоговая имеет право начислить налог на эти доходы. Например, если денежные средства поступают в результате получения денег за сдачу имущества в аренду или за продажу имущества.

Отметим, Налоговый Кодекс России предусматривает виды доходов, с которых не нужно платить налог. В числе таких есть переводы, поступившие от близкого родственника, согласно п.5 ст. 208 НК РФ (но с особенностями, если данные средства получены в рамках исполнения гражданско-правовых договоров). Если деньги были отправлены со статусом «подарок», то в силу п.18.1 ст. 217 все того же Налогового Кодекса, налог тоже не начислят. Следует пояснить, если речь действительно идет о подарке, то лучше в назначении платежа об этом указать.

Как отмечают специалисты, в число "подозрительных" зачислят регулярные платежи, которые поступают каждый месяц. Есть вероятность, что это позволит вывести из тени 20 миллионов россиян, которые работают в сером секторе экономики,Ю отмечают юристы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]