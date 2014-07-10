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Вчера, 23:16

Обновленный «Маршал Геловани» отправится в экспедицию к берегам Антарктиды

Обновленный «Маршал Геловани» отправится в экспедицию к берегам Антарктиды

Источник фото: mil.ru


Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» завершает ходовые испытания после ремонта, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ВВО.

Во Владивостоке на базе АО Центр судоремонта «Дальзавод» завершаются заводские ходовые испытания гидрографического судна Тихоокеанского флота «Маршал Геловани». Оно находилось в ремонте более двух лет.

За этот период судно прошло докование, на нем заменены на более современные ряд систем и механизмов, обновлено навигационное оборудование, установлен на штатное место новый промерочный катер. В настоящее время экипаж «Маршала Геловани» под руководством капитана Алексея Кожевникова, совместно со специалистами предприятия «Дальзавод», завершает комплекс контрольных выходов в море, где проверяется готовность судна к выполнению поставленных задач. Также гидрографы готовиться к сдаче специальной курсовой задачи Г-2.

Планируется, что гидрографическое судно ТОФ «Маршал Геловани» примет участие в экспедиции к берегам Антарктиды, которая проводится под патронатом Русского географического общества и посвящена 200-летию открытия ледового континента.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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