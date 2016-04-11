Фрегат ТОФ, вооруженный новейшими крылатыми ракетами, вышел в море

В пятницу фрегат "Маршал Шапошников" впервые после проведенной модернизации отправился на ходовые испытания в Японское море, сообщают «Вести:Приморье».

На своем борту он несет комплексы крылатых ракет "Калибр-НК" и "Уран", рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Корабль проходил модернизацию в АО "Центр судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке. Ему отремонтировали донно-забортную арматуру, корпусные конструкции, поставили новое оборудование. В общей сложности были демонтированы, вновь изготовлены и установлены более 20 процентов надстройки корабля. Частично заменены магистральные кабельные трассы, отмечает «РГ».

"Модернизированный корабль в дополнение к противолодочным и противовоздушным системам, получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК" и "Уран", а также новейшее артиллерийское вооружение", - подчеркнул Воскресенский.

В море кораблю предстоит проверить работу главной энергетической установки. Для завершения комплекса пуско-наладочных работ "Маршал Шапошников" встанет к причалу "Дальзавода".

По плану фрегат вернется в состав ТОФ к концу 2020 года

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]