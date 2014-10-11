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Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» выведен из сухого дока

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» выведен из сухого дока

Фото: Пресс-служба ВВО

Проходящий модернизацию фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» выведен из сухого дока АО «Центра судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке и поставлен к достроечному пирсу предприятия.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВВО, в период докования проведён ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано электромеханическое оборудование и завершены фундаменты под принципиально новое оборудование. Изготовлены новые участки валопроводов, частично заменены магистральные кабельные трассы и произведена их укладка под новые системы вооружений. Модернизированный корабль получил на вооружение комплекс ударного ракетного оружия.

Параллельно с доковым ремонтом продолжался средний ремонт фрегата. В рамках модернизации демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 20% надстройки корабля.

После выхода из сухого дока корабль продолжают готовить к выходу в море для прохождения первых испытаний главной энергетической установки.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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