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Корвет для ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» вывели из транспортного дока в акватории Уссурийского залива

Корвет для ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» вывели из транспортного дока в акватории Уссурийского залива

Источник фото: assiette.ru

Новейший корвет для ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» во Владивостоке выведен из транспортного дока, сообщают «Вести:Приморье».

Третий серийный корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный специально для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) (г. Комсомольск-на-Амуре), во Владивостоке выведен из транспортно-спускового дока «Зея» и поставлен к пирсу на сдаточной базе АСЗ во Владивостоке.

Операция по выводу корвета из дока проводилась в акватории Уссурийского залива, отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

Ранее корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был доставлен в столицу Приморского края для прохождения заводских ходовых и государственных испытаний.

Корабль начали готовить к заселению экипажа. Планируется, что корвет войдет в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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