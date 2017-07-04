Корвет для ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» вывели из транспортного дока в акватории Уссурийского залива
Новейший корвет для ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» во Владивостоке выведен из транспортного дока, сообщают «Вести:Приморье».
Третий серийный корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный специально для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) (г. Комсомольск-на-Амуре), во Владивостоке выведен из транспортно-спускового дока «Зея» и поставлен к пирсу на сдаточной базе АСЗ во Владивостоке.
Операция по выводу корвета из дока проводилась в акватории Уссурийского залива, отметили в пресс-службе Восточного военного округа.
Ранее корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был доставлен в столицу Приморского края для прохождения заводских ходовых и государственных испытаний.
Корабль начали готовить к заселению экипажа. Планируется, что корвет войдет в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.
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