Новый корвет пополнил состав Тихоокеанского флота

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» вошел в состав Тихоокеанского флота. В торжественной церемонии поднятия Андреевского флага на военном корабле приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко и командующий ТОФ Сергей Авакянц в пятницу, 25 декабря, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

На 33-м причале во Владивостоке в этот день также собрались ветераны военно-морского флота, юнармейцы. После традиционного полуденного залпа под крики «Ура!» на корвете «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» подняли Андреевский флаг. Это событие ознаменовало вхождение корвета в состав Тихоокеанского флота.

Олег Кожемяко пожелал морякам успехов по службе, крепкого здоровья, семейного счастья и семь футов под килем.

«Андреевский флаг – это символ мужества, стойкости и героизма российских моряков, отдавших свою жизнь за спасение Отечества. Корвет назван именем героя России Алдара Цыденжапова, спасшего жизни более 300 человек экипажа эсминца “Быстрый”. Его воинский подвиг будет помнить весь Тихоокеанский флот и также беззаветно служить Родине», – подчеркнул глава Приморья.

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» сошел со стапелей Амурского судостроительного завода. Сторожевой корабль успешно провел артиллерийские стрельбы на ходовых испытаниях в Японском море. Он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

Напомним, Алдар Цыденжапов героически погиб 10 лет назад при пожаре на эсминце ТОФ «Быстрый». Уже в огне матрос успел перекрыть нужные клапаны и своими действиями предотвратил большой взрыв и неминуемую гибель сослуживцев. Указом Президента России 16 ноября 2010 года Алдару Цыденжапову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]