Суд заочно арестовал бывшего начальника таможенного поста морского порта Владивосток

Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал заочный арест бывшего начальника таможенного поста морского порта Владивосток Виктора Сабурина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь районного суда Ирина Морозова.

"14 февраля 2020 года Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сабурина В. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. В связи с объявлением Сабурина в международный розыск названная мера пресечения избрана заочно, так как Сабурин будет заключен под стражу на два месяца с момента задержания его на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ", - сказала представитель суда.

Она уточнила, что Сабурин находится в международном розыске с 6 декабря 2019 года и на момент инкриминируемых ему деяний занимал должность начальника таможенного поста морского порта Владивосток. Ему заочно предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщалось ранее, в марте 2018 года оперативники Следственного комитета РФ и ФСБ России по Приморскому краю в ходе совместной операции задержали бывшего первого заместителя начальника ДВТУ Сергея Федорова, предъявив ему обвинение в получении взятки в размере 26 млн рублей (он является единственным фигурантом и его дело уже рассматривается в Советском районном суде Владивостока). После увольнения в таможенном управлении региона произошли кадровые перестановки - начальник поста морского порта Виктор Сабурин был назначен и. о. начальника таможенного поста "Владивостокский", а позднее приступил к исполнению обязанностей начальника таможенного поста "Благовещенский" Благовещенской таможни.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что Сабурин получил взятку автомобилем Toyota RAV4 стоимостью более 1,2 млн рублей. В конце февраля прошлого года в служебном кабинете мужчины, в тот момент уже занимавшего должность главы таможенного поста "Благовещенский", прошли обыски, а самого Сабурина отправили в отпуск с последующим увольнением. Все обвинения в коррупции он отвергал.

Справка:

Сабурин Виктор Владимирович родился в 1978 году в поселке Бурхала Магаданской области.

Имеет два высших образования. Окончил Северный международный университет и Российскую таможенную академию.

Службу в таможенных органах начал в 2000 году с должности инспектора отдела таможенных платежей Магаданской таможни, возглавлял подразделения статистики, организационно-аналитическое, а также таможенного контроля после выпуска товаров.

С 2012 по 2017 год руководил таможенным постом Морской порт Магадан. Имеет звание подполковник таможенной службы.

С 2017 года занимал должность начальника таможенного поста морского порта Владивосток.

За годы службы награжден ведомственными наградами: медалями «За службу в таможенных органах» II, III степени, «25 лет Федеральной таможенной службе», «За усердие», Почетной грамотой ФТС России, имеет нагрудный знак «Отличник таможенной службы».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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