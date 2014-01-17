Замминистра сельского хозяйства о ситуации с овощами: «Заметно некоторое повышение цен»





Директор департамента регулирования рынков минсельхоза РФ и замминистра сельского хозяйства проинспектировали цены в торговых сетях Владивостока, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ППК.

Для стабилизации ситуации на рынке овощей Приморью важно выстраивать кооперационные связи с соседними регионами. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут во время визита в Приморский край в пятницу, 14 февраля.

Оксана Лут с зампредом Правительства Приморья Александром Костенко, директором департамента регулирования рынков минсельхоза РФ Максимом Титовым и руководителями регионального министерства промышленности и торговли побывали в торговых сетях «Самбери», «Реми» и «Фреш 25» во Владивостоке.

В данных супермаркетах огурцы и помидоры представлены в различных ценовых категориях – в зависимости от сорта и производителя. Таким образом, у приморцев есть выбор – купить китайские овощи по доступным ценам, либо более дорогие из других стран и регионов.

И.о. министра торговли и промышленности Приморья Сергей Калитин подчеркнул, что овощи из КНР необходимо замещать продукцией отечественных производителей из Сибири и Дальнего Востока. Но цены на них с учетом логистики должны быть доступны жителям края.

«Мы обратимся в Правительство РФ о компенсации расходов на перевозку овощей из центральной части страны. Сейчас логистика позволяет обеспечивать оптимальную цену на огурцы, помидоры и зелень приморских производителей, но выращиваемых объемов недостаточно. При этом они откликнулись на нашу инициативу не поднимать цены до стабилизации ситуации с плодовоовощной продукцией на рынке», – отметил Сергей Калитин.

По словам директора супермаркета «Самбери» Елены Соболевой, сеть уже нашла альтернативу китайским овощам – огурцы и помидоры завозятся в супермаркет из новосибирских теплиц.

«Овощи получаем из оптово-распределительного центра, перебоев с доставкой нет, поэтому продукция всегда на прилавках, в том числе местная, Суражевская», – сказала она.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ заявила, что сейчас заметно некоторое повышение цен, но в целом ситуация стабилизируется.

«Нужно наращивать объемы производства овощей, выстраивать кооперационные связи с коллегами из Сибирского и Уральского федерального округов, строить овощехранилища для “борщевой группы”. Мы, в свою очередь, готовы оказать максимальную поддержку нашим сельхозтоваропроизводителям», – обозначила она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]