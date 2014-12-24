Овощи по доступным ценам появились в торговых сетях Приморья

Безумные цены на овощи возвратились к сезонной норме, — об этом заявили в специалисты министерства промышленности и торговли Приморья, — передают «Вести: Приморье» по данным ведомства.

В ходе ежедневного рейда специалисты приморского Минпрома проверили цены и ассортимент овощей в торговых сетях Владивостока. После открытия грузового сообщения с Китаем в магазинах края в наличии огурцы и помидоры по доступным ценам, — отмечается в сообщении пресс-службы Правительства ПК.

В магазин «Фреш-25» на Океанском проспекте, 52, накануне завезли два сорта китайских огурцов. Так, сорт «Маша» стоит 220 рублей за килограмм, «Яни» – 210 рублей. В наличии есть и турецкие помидоры по 420 рублей за килограмм.

«Мы работаем с колес – утром привезли, к вечеру распродали. Основной поставщик овощей – уссурийская база “Дружба”, заявки мы направляем каждый день, после открытия границы вчера была первая отгрузка овощей в магазин», – сказала директор магазина Юлия Титкова.

В супермаркете «Реми» на Бородинской, 14, выбор оказался более широким. Китайский длинный огурец здесь стоит 194 рубля, грунтовый – 197 рублей. Помидоры розовые и красные по одной цене – 150 рублей за килограмм, черри – 214 рублей.

«Сегодня вечером и завтра утром продукция поступит во все наши магазины, ее хватит на несколько дней. Без ажиотажа – на неделю. На случай повторного закрытия границы мы провели предварительные мероприятия по заключению договоров на поставку продукции из Новосибирска, Республики Корея и Ирана», – прокомментировал директор торговой сети Дмитрий Сулеев.

По его словам, «Реми» не будет поднимать торговую наценку на овощи.

«Она останется прежней или меньше. Например, мы закупили помидоры по 150 рублей и продаем их практически по такой же цене. Понимаем всю социальную ответственность и какое-то время будем удерживать цены», – добавил Дмитрий Сулеев.

Начальник управления торговли минпромторга Приморья Татьяна Шивыдкина отметила, что огурцы и помидоры не являются социально значимыми продуктами, поэтому предприниматели сами устанавливают на них цены.

«Наша задача – выяснять экономическую обоснованность формирования цены на овощи в торговых сетях. В случае ее повышения материалы будут направлены в антимонопольную службу», – подчеркнула она.

Также в феврале во Владивостоке будут организованы дополнительные овощные ярмарки. Свою продукцию представят местные сельхозпроизводители, тепличные предприятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]