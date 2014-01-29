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Следствие просит помощи в установлении местонахождения жителя Приморского края

Следствие просит помощи в установлении местонахождения жителя Приморского края

Источник фото: dvsut.sledcom.ru


 

Следователи Приморского следственного отдела на транспорте  просят помочь в поиске безвестно пропавшего жителя Большого Камня, — передают «Вести: Приморье».

  В производстве следователей находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения  Родионова Вячеслава Владимировича, жителя г. Большой Камень Приморского края, 21.08.1981 года рождения.

В ходе предварительного следствия установлено, что 21 декабря 2019 года Родионов В.В. в 03 часа покинул судно «Флорин», пришвартованное в порту ПАО «Славянский судоремонтный завод» в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не известно. 

Приметы пропавшего: на вид около  40 лет, рост 175-180 см, крепкого телосложения,  темный цвет волос, модельная стрижка, ярких отличительных черт в виде шрамов и татуировок не имеет.

В момент исчезновения был одет: спортивный костюм черного цвета с серыми пятнами, кроссовки темного цвета.

В связи с изложенным, следственные органы просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Родионова В.В. сообщить в  Приморский следственный отдел на транспорте следователю-криминалисту Рязанову Александру Сергеевичу.   

Тел.  (4232) 41-05-80,  м.т. 8-909-852-16-11, либо 02.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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