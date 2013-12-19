Жмут на газ: в необратимые последствия не верят водители мотоциклов

Госавтоинспекция Владивостока обращается к мотоциклистам с рекомендациями соблюдать осторожность на дорогах, сообщают «Вести:Приморье».

С наступлением теплого сезона на дорогах Владивостока становится все больше мотоциклистов. К сожалению, водители двухколесных транспортных средств зачастую пренебрегают соблюдением элементарных правил безопасности, в то время как мотоцикл является транспортным средством повышенной опасности.

Так, в марте 2020 года на дорогах города произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Пострадали 3 человека.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендует водителям мототранспорта ответственно и добросовестно подходить к эксплуатации данного вида транспортных средств. Двигаясь в транспортном потоке, между рядами автомобилей, мотоциклисты обязаны проявлять осторожность во избежание аварийных ситуаций. Водителям, в свою очередь, также необходимо внимательно относиться к мотоциклистам, передвигающимся по дороге.

Согласно пункту 2.1.2 Правил дорожного движения, при управлении мототранспортным средством, водитель должен быть в застегнутом мотошлеме. Не разрешается также перевозка пассажиров без мотошлема. За нарушение данного пункта правил статьей 12.6 КоАП РФ и предусмотрено наказание в виде денежного штрафа в размере 1000 рублей.

При управлении мототранспортом следует также следить за соблюдением скоростного режима. Необходимо обращать внимание на требования знаков дорожного движения, указывающих на ограничение допустимой скорости движения на различных участках автомобильных дорог, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с призывом помнить о том, что халатность на автотрассе недопустима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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