Во Владивостоке 20 нарядов ДПС перешли на работу в круглосуточном режиме
В новогодние праздники на посты несения службы в круглосуточном режиме заступят дополнительные наряды ДПС. Инспекторы будут задействованы в обеспечении безопасности дорожного движения, выявлении и пресечении фактов нарушения правил водителями, пешеходами и пассажирами транспортных средств. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс – службу ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.
В течение суток на дороги Владивостока будут заступать 20 нарядов дорожно-патрульной службы.
Особое внимание при несении службы инспекторы ДПС уделят выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, пресечению правонарушений, допускаемых пешеходами. Также в новогодние праздники полицейские будут проводить мероприятия по выявлению нарушений, связанных с перевозкой пассажиров, в том числе – несовершеннолетних.
Госавтоинспекция Владивостока обращается к водителям и пешеходам с просьбой ответственно относиться к сохранности своей жизни и здоровья, не подвергать риску своих родных и близких, уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.
Руководство ОГИБДД Владивостока желает жителям и гостям города счастливых праздников и безопасных дорог.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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