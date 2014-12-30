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20 нарядов ДПС ловят пьяных водителей во Владивостоке

20 нарядов ДПС ловят пьяных водителей во Владивостоке

Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

В новогодние праздники на посты несения службы в круглосуточном режиме заступят дополнительные наряды ДПС. Инспекторы будут задействованы в обеспечении безопасности дорожного движения, выявлении и пресечении фактов нарушения правил водителями, пешеходами и пассажирами транспортных средств.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, в течение суток на дороги Владивостока будут заступать 20 нарядов дорожно-патрульной службы.

Особое внимание при несении службы инспекторы ДПС уделят выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, пресечению правонарушений, допускаемых пешеходами. Также в новогодние праздники полицейские будут проводить мероприятия по выявлению нарушений, связанных с перевозкой пассажиров, в том числе – несовершеннолетних.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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