Рейды в круглосуточном режиме: полиция обращает внимание водителей

ГИБДД Владивостока напоминает автомобилистам об административной ответственности за нарушение ПДД, сообщают «Вести:Приморье».

В условиях самоизоляции, введенной во Владивостоке из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, количество автомобилей на городских дорогах заметно сократилось. Однако некоторые автомобилисты по-прежнему недобросовестно относятся к соблюдению правил дорожного движения.

В числе наиболее часто допускаемых нарушений – отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, правил маневрирования, оставление места ДТП, несоблюдение очередности проезда, а также управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям утвержденного технического регламента.

Несмотря на ограничения в режиме работы большинства организаций, сотрудники Госавтоинспекции несут службу в круглосуточном режиме. Определено оптимальное количество личного состава для обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения и пресечения правонарушений среди участников дорожного движения. Инспекторы ДПС регулярно проводят мероприятия, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения.

Так, в период режима полной самоизоляции, когда граждан просят без острой необходимости не выезжать из дома, в дальневосточной столице инспекторами ДПС за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения привлечены к ответственности 38 водителей. Приняты меры административного воздействия в отношении 27 граждан, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Составлено более 200 административных протоколов в отношении водителей, нарушивших правила остановки и стоянки транспортных средств (остановка и стоянка в зоне действия пешеходного перехода, на остановках общественного транспорта, стоянка вторым рядом, а также на местах, предназначенных для инвалидов). Выявлено 30 транспортных средств, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям утвержденного технического регламента. В отношении автовладельцев составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

В полиции подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению правонарушений будет продолжена. Правонарушители понесут установленную российским законодательством ответственность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]