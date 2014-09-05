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«Максимум нарядов ДПС»: На дорогах Владивостока продолжаются «облавы»

«Максимум нарядов ДПС»: На дорогах Владивостока продолжаются «облавы»

Сотрудники Госавтоинспекции Владивостока проводят операцию «Автобус», сообщают «Вести:Приморье».

Во Владивостоке проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», цель которого – профилактика нарушений при перевозке пассажиров. В рамках операции сотрудники Госавтоинспекции выявляют и пресекают нарушения, совершаемые водителями пассажирского транспорта, а также проверяют соблюдение законодательства владельцами транспортных компаний.

Так, за два дня инспекторами ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку привлечено к административной ответственности 38 участников дорожного движения.

Согласно статистике, чаще всего водители пассажирских автобусов допускают такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил маневрирования, перевозки людей, непредоставление преимущества в движении пешеходам. В ходе операции «Автобус» сотрудники полиции будут выявлять факты использования водителями пассажирских автобусов мобильных телефонов, эксплуатации технически неисправных транспортных средств. Также сотрудники ГИБДД проверят наличие у водителей путевых листов и документов о своевременном прохождении технического осмотра и предрейсового медицинского освидетельствования, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Руководство ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку отмечает, что проверка пассажирских автобусов является одним из приоритетных направлений деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. В период проведения профилактических мероприятий будет задействовано максимальное количество нарядов ДПС. Операция проводится до 14 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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