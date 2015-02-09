Водителей маршруток проверят сотрудники ГИБДД

Одно из приоритетных направлений деятельности инспекторов ДПС – выявление нарушений ПДД, допускаемых водителями маршрутных автобусов. Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические и рейдовые мероприятия, в рамках которых выявляют и пресекают нарушения, совершаемые водителями пассажирского транспорта, а также проверяют соблюдение законодательства владельцами транспортных компаний.

Согласно статистике, чаще всего водители пассажирских автобусов допускают такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил маневрирования, перевозки людей, непредоставление преимущества в движении пешеходам, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции выявляют факты использования водителями пассажирских автобусов мобильных телефонов, эксплуатации технически неисправных транспортных средств. Также сотрудники ГИБДД проверяют наличие у водителей путевых листов и документов о своевременном прохождении технического осмотра и предрейсового медицинского освидетельствования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]