Водителей маршруток проверят сотрудники ГИБДД
Одно из приоритетных направлений деятельности инспекторов ДПС – выявление нарушений ПДД, допускаемых водителями маршрутных автобусов. Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические и рейдовые мероприятия, в рамках которых выявляют и пресекают нарушения, совершаемые водителями пассажирского транспорта, а также проверяют соблюдение законодательства владельцами транспортных компаний.
Согласно статистике, чаще всего водители пассажирских автобусов допускают такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил маневрирования, перевозки людей, непредоставление преимущества в движении пешеходам, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.
В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции выявляют факты использования водителями пассажирских автобусов мобильных телефонов, эксплуатации технически неисправных транспортных средств. Также сотрудники ГИБДД проверяют наличие у водителей путевых листов и документов о своевременном прохождении технического осмотра и предрейсового медицинского освидетельствования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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