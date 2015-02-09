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43 происшествия за год с участием пассажирских автобусов зарегистрировано во Владивостоке

43 происшествия за год с участием пассажирских автобусов зарегистрировано во Владивостоке

В 2019 году на территории Владивостока зарегистрированы 43 ДТП с участием транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки. Водителями автобусов совершено 6 наездов на пешеходов, допущено 19 случаев падения пассажиров в салоне транспортного средства.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические проверки пассажирского транспорта и соблюдение законодательства владельцами транспортных компаний.

Согласно статистике, чаще всего водители пассажирских автобусов допускают такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил маневрирования, перевозки людей, непредоставление преимущества в движении пешеходам.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции выявляют факты использования водителями пассажирских автобусов мобильных телефонов, эксплуатации технически неисправных транспортных средств. Также сотрудники ГИБДД проверяют наличие у водителей путевых листов и документов о своевременном прохождении технического осмотра и предрейсового медицинского освидетельствования.

При получении информации о нарушении правил дорожного движения на место направляется наряд ДПС, проводятся проверочные мероприятия, решается вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения на дороге или при перевозке пассажиров.

Граждан, ставших свидетелями нарушения, допущенного водителем маршрутного автобуса или иным участником дорожного движения, просят сообщать об этом в Дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку по телефонам: 249 09 21; 249 08 56.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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