Сколько стоит жизнь пассажира: водители выходят в рейс с нарушениями

Госавтоинспекция Владивостока проверяет водителей маршрутных автобусов, сообщает "Вести: Приморье".

Приоритетное направление деятельности сотрудников Госавтоинспекции – выявление нарушений ПДД водителями маршрутных автобусов. Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические и рейдовые мероприятия, в рамках которых выявляют и пресекают нарушения, совершаемые водителями пассажирского транспорта, а также проверяют соблюдение законодательства владельцами транспортных компаний.

Так, во Владивостоке прошла очередная проверка автобусов таксомоторных компаний перед выходом на линию.

Ко многим компаниям, осуществляющим перевозки, у службы технического надзора есть серьезные нарекания. Проверка показала, что наиболее распространенные нарушения – это выпуск на линию с неисправностями, при наличии которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Также выявлены отсутствие техосмотра, наличие путевых листов, документов о своевременном прохождении технического осмотра и предрейсового медицинского освидетельствования.

Сотрудники Госавтоинспекции тщательно осмотрели транспортные средства на наличие технических неисправностей, проверили работу внешних световых приборов, тахографов, блокираторов движения при открытых дверях, систем пассивной и активной безопасности.

В ходе проверки анализировались сведения о водителях, участвующих в перевозке людей, на предмет наличия стажа работы с категорией "Д", привлечения к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством.

Кроме того, сотрудники полиции напомнили водителям о важности неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров, так как на них лежит ответственность за жизнь и здоровье людей.

В полиции подчеркнули, что с начала года на территории Владивостока к административной ответственности привлечены более 30 водителей автобусов, а также юридических и должностных лиц компаний, осуществляющих оказание услуг по перевозке людей, отметили в пресс – службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]