Инспекторы отправляют автомобили такси на спецстоянку

В выходные дни в Приморье привлечены к ответственности 34 водителя автобусов и такси, сообщает "Вести: Приморье".

Сотрудники Госавтоинспекции проверяют легальность и добросовестность деятельности пассажирских перевозчиков.

В рамках профилактических мероприятий Госавтоинспекция проверяет транспорт, осуществляющий перевозки пассажиров, выявляет и пресекает факты нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов и такси, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Особое внимание уделяется техническому состоянию транспорта: проверяется исправность рулевого управления, тормозной системы, наличие ремней безопасности и их использование, соблюдение норм пассажировместимости.

При обнаружении серьезных неисправностей транспорт, осуществляющий пассажирские перевозки, отправляется на специализированные стоянки.

С водителями проводятся разъяснительные беседы о необходимости соблюдения скоростного режима, а также режима труда и отдыха.

В выходные дни 34 водителя автобусов и такси привлечены к административной ответственности в виде штрафов за различные нарушения Правил дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]