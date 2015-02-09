Инспекторы отправляют автомобили такси на спецстоянку
В выходные дни в Приморье привлечены к ответственности 34 водителя автобусов и такси, сообщает "Вести: Приморье".
Сотрудники Госавтоинспекции проверяют легальность и добросовестность деятельности пассажирских перевозчиков.
В рамках профилактических мероприятий Госавтоинспекция проверяет транспорт, осуществляющий перевозки пассажиров, выявляет и пресекает факты нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов и такси, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Особое внимание уделяется техническому состоянию транспорта: проверяется исправность рулевого управления, тормозной системы, наличие ремней безопасности и их использование, соблюдение норм пассажировместимости.
При обнаружении серьезных неисправностей транспорт, осуществляющий пассажирские перевозки, отправляется на специализированные стоянки.
С водителями проводятся разъяснительные беседы о необходимости соблюдения скоростного режима, а также режима труда и отдыха.
В выходные дни 34 водителя автобусов и такси привлечены к административной ответственности в виде штрафов за различные нарушения Правил дорожного движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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