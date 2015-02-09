Меры не действуют: автомобили уходят на спецстоянки

В Приморье привлечены к ответственности 209 водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, сообщает «Вести: Приморье».

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверять деятельность пассажирских перевозчиков. В январе к штрафу за различные нарушения Правил дорожного движения привлечены 66 водителей автобусов и 143 водителя такси.

В рамках профилактических рейдов Госавтоинспекция проверяет транспорт, осуществляющий перевозки пассажиров, пресекает факты нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов и такси.

Особое внимание уделяется техническому состоянию транспорта: проверяется исправность рулевого управления, тормозной системы, наличие ремней безопасности и их использование, соблюдение пассажировместимости, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

При обнаружении серьезных неисправностей транспорт отправляется на специализированные стоянки.

С водителями проводятся разъяснительные беседы о необходимости соблюдения скоростного режима, а также режима труда и отдыха.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]