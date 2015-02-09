Новости Общество

Сегодня, 12:10
 

Меры не действуют: автомобили уходят на спецстоянки

Меры не действуют: автомобили уходят на спецстоянки

Фото: pixabay.com

В Приморье привлечены к ответственности 209 водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, сообщает «Вести: Приморье».

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверять деятельность пассажирских перевозчиков. В январе к штрафу за различные нарушения Правил дорожного движения привлечены 66 водителей автобусов и 143 водителя такси.

В рамках профилактических рейдов Госавтоинспекция проверяет транспорт, осуществляющий перевозки пассажиров, пресекает факты нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов и такси.

Особое внимание уделяется техническому состоянию транспорта: проверяется исправность рулевого управления, тормозной системы, наличие ремней безопасности и их использование, соблюдение пассажировместимости, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

При обнаружении серьезных неисправностей транспорт отправляется на специализированные стоянки.

С водителями проводятся разъяснительные беседы о необходимости соблюдения скоростного режима, а также режима труда и отдыха.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести