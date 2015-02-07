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«Облавы» на таксистов проходят во Владивостоке

«Облавы» на таксистов проходят во Владивостоке

Источник фото: пресс-служба ведомства

ГИБДД проводит тотальную проверку приморских таксистов, сообщают «Вести:Приморье».

Во Владивостоке проходит комплексная оперативно-профилактическая операция «Такси». В первый день профилактического мероприятия автоинспекторы выявили и привлекли к административной ответственности 18 водителей таксомоторных компаний.

В течение нескольких дней сотрудники технического надзора и инспекторы ДПС будут проверять водителей и автомобили такси. Сотрудников ГИБДД интересует наличие путевых листов, техническое состояние машин и разрешение на перевозку пассажиров.

В этом году на территории Владивостокского округа зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, случившихся по вине водителей таксомоторных компаний, в которых один человек погиб и 35 получили травмы различной степени тяжести. К административной ответственности привлечено 1107 водителей.

Основные задачи оперативно-профилактической операции «Такси» – выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок, незаконного использования атрибутики такси, а также соблюдение водителями Правил дорожного движения, отметили в пресс – службе ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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