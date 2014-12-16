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Физическую силу применил полицейский в отношении местной жительницы в ходе охраны общественного порядка

Физическую силу применил полицейский в отношении местной жительницы в ходе охраны общественного порядка

В краевой столице суд рассмотрит дело о превышении должностных полномочий, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника патрульно-постовой службы полиции, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей за совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с применением насилия и специальных средств, повлекших причинение тяжких последствий.

По версии следствия, преступление совершено в мае 2018 года в районе ул. Фадеева в г. Владивостоке, отметили в пресс-службе прокуратуры ПК.

Находясь при исполнении своих должностных обязанностей по охране общественного порядка, с целью доставления в отдел полиции местной жительницы, фигурант применил в отношении потерпевшей физическую силу. Ударив женщину резиновой палкой, он причинил ей телесные повреждения в виде закрытого перелома левой плечевой кости.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока  для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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