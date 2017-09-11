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Вчера, 17:12

Поиск аквалангиста продолжается в Ольгинском районе

Поиск аквалангиста продолжается в Ольгинском районе

Источник фото: пресс-служба ведомства

По данным на 14 апреля обследовано 10 км побережья в бухте Евстафия от мыса Кудрина до мыса Нахвального. Всего осмотрено 15 км побережья.

Напомним, 11 апреля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой о необходимости оказания помощи в поиске гражданина 1983 года рождения, который 5 апреля, предположительно, утонул при погружении с аквалангом в районе бухты Евстафьева в посёлке Моряк-Рыболов Ольгинского района.

Поиск продолжается. Задействовано: 5 человек и 1 единица техники, отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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