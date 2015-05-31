Требования меняются: банки повышают требования к первоначальному взносу по ипотеке

Кредитные организации увеличивают минимальный размер первоначального взноса, чтобы отрезать наименее подготовленных к ипотеке заемщиков. В марте банки также начали повышать ставки ссуд на жилье, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на РБК.

Крупные банки стали ужесточать условия по ипотечным кредитам: они повышают минимальный размер первоначального взноса, который требуется для оформления ссуды. В марте и начале апреля шесть банков из топ-30 в этом сегменте скорректировали пороговые значения для ипотеки, следует из статистики Frank RG (есть у РБК). В основном они повышали требования по самым популярным программам — кредитам на покупку готового жилья и новостроек.

«Открытие», «Росбанк» и «Совкомбанк» одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.

Банк «Открытие» и «Совкомбанк» подняли минимальный размер взноса до 20% по кредитам на готовое и строящееся жилье.

«Росбанк» пересмотрел условия четырех программ: пороговый размер взноса по кредитам под залог имеющегося жилья, а также по ссудам на покупку квартиры, доли в ней или комнаты вырос до 35 и 15% соответственно; до 35% вырос первоначальный взнос по кредитам на готовые дома.

С апреля банк «Юникредит» поднял уровень первого взноса до 30% по ссудам на покупку квартиры на вторичном рынке и по кредитам на новостройки.

Минимальный порог первоначального взноса повысили в Альфа-банке (до 20%) и Промсвязьбанке (до 15%). Кроме того, ПСБ в апреле перестал выдавать ипотеку без первоначального взноса — этот продукт исчез из линейки на сайте, временную приостановку программы подтвердил представитель банка.

Россельхозбанк не менял условия по ипотеке, но тоже свернул одну программу с низким первоначальным взносом. Он перестал выдавать ссуды на готовые дома, требующие от заемщика взнос в размере 10% от суммы кредита.

Что говорят в банках

РБК направил запрос в организации, которые изменили условия выдачи ипотеки, а также в остальные банки из топ-30.

Ипотека с низким первоначальным взносом предполагает более высокие риски для банков, особенно в кризисные периоды, прокомментировал представитель «Открытия» решение банка. Он уточнил, что по уже одобренным заявкам на кредиты условия не изменяются в течение трех месяцев. Банк также не менял требования к клиентам в зависимости от их профессии.

«В текущей ситуации повышенной волатильности на финансовых рынках банки ограничивают возможности применения лояльных подходов в ипотечном кредитовании, которые предлагали при стандартных условиях», — пояснил руководитель центра цифрового партнерского бизнеса «Росбанк Дом» Игорь Дмитриев.

Промсвязьбанк принял решение поднять минимальный порог взноса по ипотеке, чтобы не нагружать семейный бюджет клиентов, сообщила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. «Мы хотим обезопасить клиентов с небольшим размером накоплений, поскольку в большинстве случаев чем меньше размер первоначального взноса, тем выше будет платеж», — отметила она.

В Абсолют Банке сообщили, что не планируют пересматривать требования к первоначальному взносу по ипотеке. «Первоначальный взнос является достаточно сильным фактором при оценке риска по сделке, но все равно важнее оценивать способность заемщика стабильно выплачивать аннуитет, то есть его занятость, доход и кредитную историю», — подчеркнул зампред правления банка Николай Василевский.

Банк «Санкт-Петербург» не обнаружил четкой зависимости между размером первоначального взноса и дефолтностью клиентов и тоже не собирается менять условия, заявил его представитель. «Исторически банк использует индивидуальный подход к каждому клиенту во всех аспектах взаимодействия и точках контакта. Если заемщик с маленьким взносом может быть платежеспособным и дисциплинированным, нет никакой необходимости отсекать его барьерами на входе», — добавил собеседник РБК.

ВТБ, МКБ и банк «Зенит» не рассматривают возможность повышения уровня минимального первоначального взноса, заявили их представители. Банк «Дом.РФ» не намерен повышать требования к заемщикам и, наоборот, снизил минимальный порог первоначального взноса по ипотеке, сообщил директор ипотечного бизнеса кредитной организации Игорь Ларин.

В Совкомбанке и Райффайзенбанке отказались от комментариев. Остальные кредитные организации не ответили на запросы РБК.

Почему банки ужесточают требования к заемщикам

В марте после обвала рубля и повышения волатильности на рынке крупные банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам. Условия, в частности, пересмотрели многие банки.

«Повышение ставок — это способ сохранить маржу. А повышение уровня первоначального взноса — способ отсечения менее надежных категорий клиентов», — говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. По ее словам, из-за снижения экономической активности кредиторы ожидают падения доходов населения и превентивно учитывают это в своих риск-моделях. Банки могли повысить общие требования к первоначальному взносу по ипотеке из-за снижения доходов заемщиков в отдельных отраслях, указывает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]