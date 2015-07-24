Стало известно, кто на самом деле был виновником жуткой аварии на Русском острове

В среду, 15 апреля, во Владивостоке на Русском острове столкнулись Toyota Premio и мотоцикл марки Yamaha. Автомобилист начал перестраиваться в крайнюю левую полосу, не убедившись в безопасности манёвра, из-за чего сбил попутное транспортное средство, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Владивостоку, авария случилась в 20:15 в районе Аякс, 27. Водитель Toyota Premio 1984 года рождения и мотоциклист 1973-го двигались в одном направлении с Бархатной в сторону Подножья. В какой-то момент шофёр решил перестроиться в крайнюю левую полосу. Так как он не убедился в безопасности манёвра, то левым бортом врезался в мотоцикл.

Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Мужчина после ДТП находился в сознании, у него диагностировали перелом ключицы и лопаточной кости.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя автомобиля по ст. 12.14 ч. 3 (нарушение правил маневрирования) за то, что он не уступил дорогу транспортному средству, которое имело преимущественное право проезда. Виновнику аварии грозит либо предупреждение, либо штраф в размере до 500 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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