«На всех не хватит»: Путин огласил второй пакет господдержки бизнесу

Путин объявил дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса

Бизнесу дадут льготные кредиты на пополнение оборотных средств в пределах ключевой ставки ЦБ (6%), кредиты на зарплаты и безвозмездную компенсацию за утраченный заработок. О таких дополнительных мерах президент Владимир Путин заявил на совещании с правительством. Условие оказания господдержки – максимальное сохранение занятости, сообщают «Вести:Приморье».

Кремль объявил о втором пакете антикризисных мер по поддержке экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Президент Владимир Путин обнародовал предложения на совещании с правительством в среду, 15 апреля, поясняет Газета.ру.

Самая ожидаемая мера – прямая безвозмездная финансовая помощь за апрель и май на зарплаты сотрудникам малых и средних компаний, пострадавшим от пандемии.

«Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае», — предложил Путин.

Объём господдержки для каждой компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года в размере 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Главное условие — сохранение занятости

Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса, отметил Путин. Должна быть предусмотрена возможность «дистанционной подачи заявки без очередей и спешки».

Единственное обязательное условие и требование к компании, которая планирует получить госпомощь, — это максимальное сохранение занятости, «на уровне не менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля».

Если компания такое требование выполняет, то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счёт организации, начиная с 18 мая. Средства за май придут в июне, уточнил Путин.

Второй пункт господдержки дополняет предложенную ранее правительством программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов — шесть месяцев. Президент признал, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно: «получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заёмщикам».

«В этой связи считаю, что не менее 75% объёма таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка», — предложил Путин, добавив, что гарантии ВЭБ позволят снизить риски невозврата для коммерческих банков, а значит, это повысит доступность таких кредитов.

Президент также рекомендовал правительству дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. Важно, чтобы компании «не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками».

На пополнение оборотных средств

Третий пункт господдержки касается системообразующих предприятий. Их список будет дополнен, и критерии отбора будут более внятные и четкие. Ранее в список системообразующих уже вошли более тысячи компаний. Для них будет разработан новый кредитный продукт.

«Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, а это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам, то есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке», — отметил Путин.

«Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на шесть процентов ниже относительно нынешней рыночной ставки», — отметил глава государства.

Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина, что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты.

Список пострадавших отраслей расширяется, в этот раз на непродовольственные сектора.

Также Путин распорядился оказать финподдержку регионам в размере 200 млрд рублей и авиаперевозчикам - 23 млрд рублей.

На всех не хватит

Эксперты в целом положительно воспринимают второй пакет господдержки экономики, хотя и оценивают его, как недостаточный и несколько запоздалый. В целом гранты МСП на зарплаты — мера в русле текущих мировых тенденций, отмечает директор группы суверенных рейтингов агентства Standard & Poor's Карен Вартапетов.

«Но пока сложно оценить, легко ли предприятиям будет воспользоваться этой программой, и достаточен ли будет объем выделяемой поддержки. В европейских странах пострадавшему бизнесу сейчас компенсируют до 70% заработной платы», — уточняет Вартапетов.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов пояснил, почему госгарантии Центробанка по кредитам заменены на гарантии Внешэкономбанка.

«Гарантии ЦБ могли затруднить проведение монетарной политики, а также несколько противоречат основным функциям деятельности регулятора, поэтому решили, что технически проще осуществить такие гарантии через ВЭБ».

Предложенные сегодня меры поддержки направлены в первую очередь на сохранение рабочих мест в малом и среднем бизнесе, где трудится более 20 млн человек, отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Не менее важны и средства, которые выделяет государство, для устойчивости региональных бюджетов в размере 200 млрд. рублей. Регионам поддержка будет необходимой, добавляет член «Опоры России».

Из новых мер самая действенная — это прямые выплаты работникам из бюджета, солидарны эксперты. «Бизнес будет иметь мотивацию не закрывать рабочие места. Меньше бюрократии, меньше нагрузки на социальные ведомства. Госгарантии по зарплатным кредитам — неплохой и недорогой способ сохранить платежеспособность населения на период невыплат (которые все равно будут) и временных сокращений заработка», — говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Что касается поддержки авиационной отрасли, то 23 млрд рублей — это примерно двухнедельная выручка одного только «Аэрофлота», уточняет Емельянов. Очевидно, что в последующем государству придется помогать авиаперевозчикам более системно и объемно, считает эксперт. 200 млрд рублей на поддержку регионов — также недостаточно, отметил он.

«Вполне возможно, что в будущем придется более адресно помогать тем регионам, которые обычно более независимы от федеральной помощи, а сейчас оказались перед лицом падения налоговых сборов», — заключает Емельянов.

Руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов говорит, что меры, анонсированные президентом, правильны, «ограничиваться только разного рода отсрочками в обязательных платежах, мораторием на банкротства или беспроцентными кредитами было нельзя». Впрочем, эти меры немного запоздали, отмечает эксперт.

«Сама по себе безработица для государства стала бы большим бременем, чем прямые субсидии производителям товаров и услуг», — говорит Климанов, добавляя, что «более внятной должна стать и поддержка системообразующих предприятий».

По его оценке, простое расширение списка системообразующих предприятий в три раза в сравнении с тем, который был во время прошлого экономического кризиса, вызвало немало критики. «Этим и объясняется заявленная корректировка списка и дополнительные гарантии», — поясняет эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]