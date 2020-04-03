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Движение по мосту в районе Романовки открыли после ремонта рухнувшего пролёта

Движение по мосту в районе Романовки открыли после ремонта рухнувшего пролёта

Источник фото: Vl.ru

Сегодня, 17 апреля, на трассе Владивосток - Находка открыто движение по романовскому мосту через реку Суходол, часть которого две недели назад обрушилась после проезда большегруза. 

По словам строителей, восстановительные работы велись в круглосуточном режиме. Проезд по мосту был открыт утром 17 апреля — рабочие убрали знак, ограничивающий движение по аварийному участку, и пустили поток транспорта.

Напомним, пролёт аварийного моста через реку Суходол на трассе Владивосток – Находка обрушился 3 апреля после того, как по нему проехал грузовик. В образовавшийся провал на полном ходу свалился Toyota Prius. Добраться из Владивостока в Находку можно было по трассе через Партизанск или через Речицу. Дорожники приступили к ремонту моста через реку Суходол 5 апреля.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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