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Бездомный с пневмонией сбежал из Тысячекоечной больницы во Владивостоке

Бездомный с пневмонией сбежал из Тысячекоечной больницы во Владивостоке

Источник фото: vdk_news

Мужчина без определенного места жительства с пневмонией сбежал из Тысячекоечной больницы. Его нашли в районе железнодорожного вокзала и вернули в медучреждение.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, накануне, 18 апреля, в дежурную часть отдела полиции Советского района поступило сообщение о том, что пациент самовольно покинул здание больницы.

Установлено, что 33-летний мужчина без определенного места жительства находился на лечении с диагнозом пневмония. По его словам, он устал находится в больнице и решил уйти.

В скором времени гражданин был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы в районе железнодорожного вокзала и передан скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

В отношении мужчины будет возбуждено административное производство по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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