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Экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Источник фото: Вести Ярославль

По данным Приморского УГМС в связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края ночью и днем 21 апреля ожидаются осадки в виде дождя и дождя со снегом, в отдельных районах сильные с количеством от 15 до 30 мм.

Как сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю, ночью 22 апреля сильные осадки (мокрый снег) сохранятся местами на севере края, в отдельных районах гололедные явления. В крае ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В связи с полученным прогнозом в Приморском крае прогнозируются различные аварийные ситуации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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