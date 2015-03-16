Во Владивостоке арестованы активы "крабового короля"

Южно-Сахалинский городской суд наложил арест на доли в трех ООО — «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и «Приморская рыболовная компания»,— а также на принадлежащие им автомобили, квартиры, рыболовные суда и нежилые помещения. «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» — одни из крупнейших в России добытчиков краба. В совокупности им принадлежат квоты на вылов на Дальнем Востоке более чем 9 тыс. тонн краба. Арест действует до 15 мая, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт «Ведомостей».

Фактическим бенефициаром трех компаний следствие считает бизнесмена Олега Кана. Согласно «СПАРК-Интерфакс», ни одно из трех ООО непосредственно Олегу Кану никогда не принадлежало. Все три ООО подозреваются в занижении стоимости краба при экспорте его в 2014–2015 годах. Кроме того, следствие считает Олега Кана организатором контрабандных поставок краба в Японию и Китай, а также убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке.

Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король». Он отменил решение первой инстанции, которая отказала в заключении под стражу.

В 2018 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился внимательно изучить материалы расследования и разобраться в правомерности принятых тогда решений. Это произошло после того, как сразу на нескольких телеканалах вышли расследования о крабовом бизнесе в России. В доме у Олега Кана и его сына, а также партнера прошли обыски.

Отметим, что "крабовый король" России Олег Кан покинул страну сразу после выхода в эфир "Расследования Эдуарда Петрова "Крабовая ловушка-2". Об этом 28 декабря 2018 года сообщили «Вести». В распоряжении «Дежурной части» оказалось видео с камер наблюдения аэропорта Южно-Сахалинска.

Добавим, что Олег Кан является владельцем двух крупных торговых центров, расположенных в исторических зданиях Владивостока, известных как «большой» и «малый» ГУМы. Также, по данным издания «Конкурент», ему принадлежит бывшее административное здание ДВФУ по улице Пушкинской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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