Суд выдал ордер на арест владельца двух ГУМов Владивостока — «крабового короля» Кана





Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король», — сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на издание «Коммерсантъ».

Суд отменил решение первой инстанции, которая отказала в заключении под стражу, сообщил «Ведомостям» помощник судьи Виталия Шиловского. Адвокат предпринимателя отказался от комментариев. В Следственном комитете на вопросы издания не ответили.

Следствие считает Олега Кана организатором убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко, который также занимался рыбным промыслом, пишет газета. Господин Кан объявлен в розыск: он уехал из России в конце 2018 года.

Источник отметил, что на самого Олега Кана также было совершено покушение в 2005 году. Газета пишет, что, по версии следствия, Валерий Пхиденко рассказывал человеку по фамилии Поляков, что он организовал покушение. Вероятно, имеется в виду Дмитрий Поляков, который был признан пособником убийства господина Пхиденко и осужден в 2011 году на семь лет лишения свободы.

В 2018 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился внимательно изучить материалы расследования и разобраться в правомерности принятых тогда решений. Это произошло после того, как сразу на нескольких телеканалах вышли расследования о крабовом бизнесе в России. В доме у Олега Кана и его сына, а также партнера прошли обыски.

Отметим, что "крабовый король" России Олег Кан покинул страну сразу после выхода в эфир "Расследования Эдуарда Петрова "Крабовая ловушка-2". Об этом 28 декабря 2018 года сообщили «Вести». В распоряжении «Дежурной части» оказалось видео с камер наблюдения аэропорта Южно-Сахалинска.

Добавим, что Олег Кан — владелец двух крупных торговых центров, расположенных в исторических зданиях Владивостока, известных как «большой» и «малый» ГУМы. Также, по данным издания «Конкурент», ему принадлежит бывшее административное здание ДВФУ по улице Пушкинской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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