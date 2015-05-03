«Я жил на улице в бетонном бункере зимой»: в Сети появилось письмо, которое трогает до глубины души

«Привет! У вас есть дом, но не с кем разделить грустные вечера? Тогда я иду к вам! Я жил на улице в бетонном бункере зимой, я познал, что такое огонь на собственной шкуре, я думал, что умру. Но меня спасли люди. И я очень хочу быть полезным. Я хочу быть благодарным. Я сделаю все, что вы хотите, только объясните мне - как. Я всего лишь глупый щенок, но хочу вырасти грозным защитником вашего дома. Жду предложений. Мои требования: вы добрый, терпеливый, светлый человек, любящий собак. Всё! Жду ваших звонков! +7 966 276-42-77. +7 924 128-37-80».

Вот такое милое послание было опубликовано в instagram паблик dpskontrol125rus. Вероятно, что кто-то из приморцев подобрал на улице этого милого щенка и решил найти ему хозяина. Да, вот так от имени этого бездомного существа автор попытался затронуть струну неравнодушия в человеке.

«Вести:Приморье» очень надеются, что этот преданный взгляд животного кого-то действительно не оставит равнодушным и возьмет эту собаку к себе в дом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]