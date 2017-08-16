«Не похож он на бездомного»: люди обеспокоены судьбой спящего на улице мужчины

Жители дома стали очевидцами ситуации, в которую попал мужчина, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в одном из пабликов был опубликован пост, в котором граждане интересуются, почему мужчина, который не похож на бездомного, спит на улице. Лежачего под одеялом мужчину сфотографировали неравнодушные люди в надежде узнать о его судьбе.

«Фото бездомного с Русецкого 4. Закатинкин Александр Алексеевич 54 года рождения. Может кто его ищет», задаются вопросом очевидцы.

Действительно, скоро зима, спать на улице холодно. Неправильно это, что человек остался без крыши над головой. В комментариях высказали разные версии. Одни говорят, сосед, есть семья. Другие говорят, не похож на бездомного. Одет не так.

«Нормальный он дядька, всегда подрабатывал и дворником возле 2 школы убирал, и охранником в Реми. А жена выгнала из дома, видимо это и подломило человека...», «Может конечно и очень похож мужчина, но такое ощущение, что он жил в старом районе, где магазин Ермак, чуть ниже второй дом, и жена Надежда, если конечно это он», «Мне тоже 54, но по сравнению с этим гражданином я выгляжу просто каким то пацаном.», «Одет прилично! На бухарика конченного не похож», «Да, уже всё, нашлись добрые люди, забрали его».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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