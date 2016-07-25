«Бичом он не выглядел, лежал головой на трассе»: водитель столкнулся с ужасной ситуацией

Письмо или крик души. Как обозначить данный пост в одном из пабликов? Житель Приморья решил обратиться к читателям с вечным вопросом, куда катится мир, и почему люди стали такими жестокими, сообщают «Вести:Приморье».

Мужчина утверждает, что, проезжая по трассе из Уссурийска в Михайловку, столкнулся в ситуацией, на которую многие просто не захотели обратить внимание. Человеку, лежащему на дороге, просто не хотели помочь.

«Никогда не понимал когда выкладывают что-то вроде «колесо не помогли поменять» или ещё что-то подобное. Но вчера я просто а...л, ехал из Уссурийска в Михайловку и по трассе напротив автофокуса, по левой стороне, лежал мужик без сознания. То ли пьяный, то ли плохо непонятно. Совсем уж бичом он не выглядел. И лежал головой на трассе. В самом буквальном понимании этого слова - ни за полосой обочины, а прямо на проезжей части. И всем ..., все объезжали эту голову, просто как камень или бревно. Всем было ..., и тут я попутал насколько наш мир ... 2 минуты «люди» не могли уделить, чтобы уберечь мужика от беды. Чьего то отца, сына брата, и т.д. И вот у меня вопрос, какое будущее у этого общества, и вообще люди ли мы или животные, которые двигаются на инстинктах самосохранения? Куда катится этот безумный мир??? P.s. Служба 112 - это отдельный разговор, за 15 минут так со скорой и не соединили, то сами трубку не брали, то скорая, на которую они переводили, в итоге закинули вызов на Владивосток. Владивосток в свою очередь дал номер Уссурийска так и вызвали.... Может кто-то о чем-то задумается», рассказывает подписчик.

«К сожалению Автор прав во всем всем на всех наплевать, даже службе спасения», «Мне очень мерзско от мысли, что я живу в таком обществе 👎 я никогда не пройду мимо и не проеду мимо человека который нуждается в помощи. Кто бы он не был, кем бы он не был. О чем вообще речь... если даже детей и стариков мегаразумные водители автобусов выгоняют на мороз в неизвестном для ребёнка месте.», «он слава богу был жив, очнулся, но ему явно очень плохо было и да, не похож на алкаша, одет прилично.», «если алкаш, то пусть его давят?», «это тут при чём, пишу к тому что он не по своей воле скорее всего там оказался и ему плохо по здоровью было а не от кутежа.», «прочитала пост была в шоке ,но когда прочла коменты еще больше @х..., вы чего люди ? Да даже животные себя так не ведут ..... ужасно обидно , что будет дальше очень страшно ,в каком же обществе будут жить наши дети и внуки.», отметили в комментариях.

Кстати, многие сказали автору спасибо. Спасибо, что не остался равнодушным. И, быть может, своим поступком спас человеку жизнь. А это дорогого стоит.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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