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Две крупные коммунальные аварии подряд накрыли Владивосток

Две крупные коммунальные аварии подряд накрыли Владивосток

21 апреля во Владивостоке зафиксированы две крупные коммунальные аварии, оставившие без всякой воды тысячи горожан. Обе аварии планируют ликвидировать к 18 часам, сообщают "Вести:Приморье".

Около 12 часов дня порыв трубы оставил без горячей и холоднйо воды жителей микрорайона Снеговая падь по адресам:

В 16 часов из-за отключения электроэнергии без холодной и горячей воды остались жители домом в Первомайском районе:

  • Вязовая ул. 2
  • Героев-Тихоокеанцев ул. 18
  • Гульбиновича ул. 16, 18
  • Запорожская ул. 2, 4, 6, 77
  • Зои Космодемьянской ул. 14
  • Интернациональная ул. 57
  • Каштановая ул. 11, 13, 15
  • Кипарисовая ул. 2, 4, 6, 14, 16, 20, 22
  • Надибаидзе ул. 17, 19
  • Окатовая ул. 2/1, 6, 8, 11А, 14, 16, 18, 20
  • Пацаева ул.
  • Поселковая 2-я ул. 13, 32, 34
  • Терешковой ул. 3, , 9, 10, 14, 15, 19, 21, 27
  • Фастовская ул. 14 стр.4
  • Харьковская ул. 1, 3
  • Черемуховая ул. 18А, 22, 28
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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