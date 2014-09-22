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Две крупные коммунальные аварии подряд накрыли Владивосток
21 апреля во Владивостоке зафиксированы две крупные коммунальные аварии, оставившие без всякой воды тысячи горожан. Обе аварии планируют ликвидировать к 18 часам, сообщают "Вести:Приморье".
Около 12 часов дня порыв трубы оставил без горячей и холоднйо воды жителей микрорайона Снеговая падь по адресам:
- Адмирала Горшкова ул. 2, 4, 20, 22, 24, 30, 32, 36, 38, 40, 44
- Адмирала Смирнова ул. 8, 14, 16, 18
- Анны Щетининой ул. 1, 3, 7, 9, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 39
В 16 часов из-за отключения электроэнергии без холодной и горячей воды остались жители домом в Первомайском районе:
- Вязовая ул. 2
- Героев-Тихоокеанцев ул. 18
- Гульбиновича ул. 16, 18
- Запорожская ул. 2, 4, 6, 77
- Зои Космодемьянской ул. 14
- Интернациональная ул. 57
- Каштановая ул. 11, 13, 15
- Кипарисовая ул. 2, 4, 6, 14, 16, 20, 22
- Надибаидзе ул. 17, 19
- Окатовая ул. 2/1, 6, 8, 11А, 14, 16, 18, 20
- Пацаева ул. 3А
- Поселковая 2-я ул. 13, 32, 34
- Терешковой ул. 3, 3А, 9, 10, 14, 15, 19, 21, 27
- Фастовская ул. 14 стр.4
- Харьковская ул. 1, 3
- Черемуховая ул. 18А, 22, 28
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]