Две крупные коммунальные аварии подряд накрыли Владивосток

21 апреля во Владивостоке зафиксированы две крупные коммунальные аварии, оставившие без всякой воды тысячи горожан. Обе аварии планируют ликвидировать к 18 часам, сообщают "Вести:Приморье".

Около 12 часов дня порыв трубы оставил без горячей и холоднйо воды жителей микрорайона Снеговая падь по адресам:

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]