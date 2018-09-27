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Вчера, 21:52

Путин пообещал помощь туротрасли Приморья

Путин пообещал помощь туротрасли Приморья

Об этом Президент России Владимир Путин заявил в ходе видеосвязи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В своем докладе приморский губернатор подчеркнул, что в последние годы регион совершил впечатляющий рывок в развитии туристического бизнеса. Турпоток из заграничных стран составлял несколько сот тысяч человек.

"Сейчас в условиях закрытых границ нам надо срочно переориентироваться на внутренних туризм", - сказал Кожемяко, "Очень надеемся, что туротрасль Приморья получит финансовую помощь государства, чтобы пережить трудные времена и получить возможно зарабатывать на обслуживании российских туристов".

"У нас предусмотрена была поддержка по этому направлению, обсудим это", - сказал глава государства, отвечая на соответствующее предложение руководителя региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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