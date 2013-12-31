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Ученица 5-го класса стала жертвой педофила в салоне маршрутного автобуса во Владивостоке

Ученица 5-го класса стала жертвой педофила в салоне маршрутного автобуса во Владивостоке

Источник фото: Мойка78

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски мужчины, совершившего действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Преступление произошло в салоне городской маршрутки на территории автобусного парка.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, о происшествии в полицию в середине апреля сообщила мама пострадавшей девочки. Женщина попросила привлечь к уголовной ответственности мужчину, который с помощью обмана заманил 13-летнюю девочку в салон автобуса, находившегося на территории парка компании-перевозчика на улице Волгоградской.

Уже внутри маршрутки педофил закрыл двери и с помощью угроз совершил в отношении девочки развратные действия сексуального характера. Затем он скрылся, а пострадавшая пришла домой и рассказала о произошедшем матери.

После сообщения о преступлении в полицию стражи порядка приступили к поискам извращенца, а школьницу направили к врачам. По одной из версий следствия, к преступлению может быть причастен кто-то из водителей или технических работников автопарка.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность подозреваемого в преступлении. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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