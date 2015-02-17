Гражданин Армении задержан во Владивостоке за сбыт наркотиков

Сотрудники полиции задержали 46-летнего гражданина Армении при сбыте наркотических средств во Владивостоке. У него изъято наркотическое вещество. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, экспертиза показала, что это синтетический наркотик массой 0,64 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция за данное преступление предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемый заключен под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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