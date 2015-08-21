У жителя Владивостока изъяли сверток с синтетическим наркотиком

Находясь на маршруте патрулирования в Ленинском районе, сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Владивостоку около гаражного кооператива на улице Нерчинской обратили внимание на мужчину, вызвавшего подозрения. Увидев сотрудников полиции, гражданин выбросил сверток. Полицейские остановили гражданина для проверки документов. На вопрос, имеются ли при нем запрещенные вещества, мужчина ответил утвердительно и был доставлен в отдел полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку, криминалистическая экспертиза установила, что содержимым свертка является вещество синтетического происхождения – мефедрон массой свыше 5 граммов.

Ранее неоднократно судимый 34-летний приморец пояснил, что хранил наркотическое вещество без цели сбыта, для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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