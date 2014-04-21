В Приморье спасская электричка будет ходить по сокращенному маршруту

В Приморье начался сезон ремонтных работ на путях. На некоторых участках ведется полная замена железнодорожного полотна. В связи с этим маршрут спасской электрички временно сокращается.

С 25 по 28 апреля включительно, с 2 по 5 мая включительно и с 9 по 12 мая включительно она будет следовать только до Уссурийска и обратно. Время отправления остается прежним: из Владивостока в Уссурийск - 11:00, из Уссурийска во Владивосток - 18:01.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]