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В Приморье спасская электричка будет ходить по сокращенному маршруту

В Приморье спасская электричка будет ходить по сокращенному маршруту

В Приморье начался сезон ремонтных работ на путях. На некоторых участках ведется полная замена железнодорожного полотна. В связи с этим маршрут спасской электрички временно сокращается.

С 25 по 28 апреля включительно, с 2 по 5 мая включительно и с 9 по 12 мая включительно она будет следовать только до Уссурийска и обратно. Время отправления остается прежним: из Владивостока в Уссурийск - 11:00, из Уссурийска во Владивосток - 18:01.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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