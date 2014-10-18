Экологи считают, что в эпидемии коронавируса виноваты браконьеры

Сегодня, 22 апреля - День Земли. В этом году одному из самых массовых экологических праздников исполняется 50 лет.

"Люди столкнулись с очередной глобальной проблемой, невиданной за последние 100 лет. С риском планетарного масштаба, риском потерять многое, что нам дорого. Пандемия, без преувеличения, коснулась каждого. Затронуты все сферы жизни. Но чем вызвана эта ситуация? Хотя первоисточник COVID-19 до сих пор неизвестен, эксперты предполагают, что он передался человеку от диких летучих мышей через промежуточное звено. 70% всех новых вирусов имеют животную природу, в частности, вирус лихорадки Эбола, ВИЧ и, наконец, коронавирус. Вспышка болезни вновь была вызвана нелегальной торговлей дикими животными, неразумным вторжением и уничтожением среды их обитания в разных частях света. Но животные не виноваты", - считают специалисты нацпарка "Земля леопарда".

Поэтому экологи вновь призывают к ужесточению борьбы с браконьерством.

"А оно будет существовать, пока есть большой спрос. Даже обитатели лесов Приморского края подвергаются такой угрозе. Панты оленей, железы и части тел медведей, кабарги и амурских тигров, женьшень и многое другое", - утверждают специалисты.

Охрана природы является неотъемлемой частью международной безопасности и благосостояния людей. Будущее зависит от всех нас. Важно не только сохранить планету для себя самих, но и улучшить её состояние для наших детей. Цена обратного слишком высока.

На фото изображен дальневосточный леопард "над природой". Это символ. Редчайшая кошка, которую приморские экологи неустанно защищают, - индикатор состояния окружающей среды. Она на вершине цепи в экосистеме. Если здоров леопард, здорова и вся природа, - утверждают они.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]