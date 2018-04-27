Автомобиль сгорел ночью в Уссурийске

22 апреля в 01.56 в пожарно-спасательную службу города Уссурийск поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Хмельницкого.

Незамедлительно (в 02.05) по указанному адресу прибыли огнеборцы и приступили к тушению.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МС России по Приморскому краю, горели передняя часть и салон машины "Мазда Демио".

В 02.07 возгорание было локализовано, в 02.30 - полностью ликвидировано. Общая площадь горения составила 3 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. К тушению привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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