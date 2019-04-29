Очередной автомобиль сгорел в Приморье

Ночью 27 апреля в 02.47 в пожарно-спасательную службу Надеждинского муниципального района поступила информация о возгорании автомобиля в посёлке Новый в переулке Заречный.

Оперативно (в 02.54) на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, в машине "Митсубиси" горели: моторный отсек и салон.

В 02.58 возгорание было локализовано, в 03.28 – полностью ликвидировано. Общая площадь возгорания составила 2 кв. м.

Пострадавших нет.

На тушении были задействованы 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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