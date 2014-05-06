Жительница Приморья донесла на родного сына

В дежурную часть межмуниципального отдела полиции МВД России «Партизанский» поступило заявление жительницы села Владимиро-Александровское Партизанского муниципального района Приморского края. Женщина сообщила о том, что ее ограбил собственный сын.

Гражданка пояснила, что когда она пришла с работы домой, ее сын, который недавно освободился из мест лишения свободы, спал в нетрезвом состоянии. Однако, зная, что у него нет денежных средств, она поняла, что он продал что-то из вещей, находящихся в доме, чтобы приобрести себе алкоголь. Осмотрев дом, она обнаружила отсутствие бензопилы. Разозлившаяся женщина решила наказать сына, позвонив в полицию и сообщив о похищении её имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ходе выяснения обстоятельств следователем установлено, что похищенная бензопила принадлежала сыну, так как, находясь и работая в местах лишения свободы, он перевел матери 10 000 рублей на покупку бензопилы в хозяйство. Пила была приобретена для дальнейшего использования, а ее стоимость составила 5 500 рублей.

Своими действиями гражданка совершила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 306 УК РФ – заведомо ложный донос о совершении преступления.

В отношении подсудимой была применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru