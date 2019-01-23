Для легендарного тигра Амура из Приморья ищут опекуна

Легендарному тигру Амуру, который прославился благодаря необыкновенной дружбе с козлом Тимуром, ищут опекуна.

Как сообщает руководство приморского сафари-парка, нашлись опекуны для сокола-сапсана и даурского журавля. Подписаны два договора опеки. Пенсионеры Юрий Владимирович и Ирина Витальевна Исаевы из г. Тобольска оплатили опеку сокола-сапсана за 6 месяцев. Пенсионерка Антонина Васильевна Ососова из г. Тольятти готова оплачивать опеку даурского журавля.

Теперь ищут спонсора для тигра Амура.

"Спасибо добрым людям! Отнимая от себя последнее, они помогают животным в трудное время, когда Сафари-парку запретили получать доходы, приговорив животных к голодной смерти в перспективе. Хочу обратиться к бизнесменам Приморья, в том числе и к Олегу Кожемяко. К тем, кому не запретили работать, у кого есть доходы. Станьте опекуном хотя бы тигра Амура – самого известного в мире тигра с легендарной судьбой, прославившего Приморье на весь мир. Кстати, тигр Амур юридически является собственностью Приморского края, а не Сафари-парка, также, как и тигрица Тайга", - написал руководитель приморского сафари-парка на страничке в "Инстаграм".

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Также отмечается, что ранее, когда Сафари-парк принимал посетителей, оказывалась помощь другим организациям.

"С января 2013 года ежемесячно переводили 25 тысяч рублей Центру реабилитации тигров в п. Алексеевка Приморского края.

Перечислили 600 тысяч рублей WWF на программу по леопардам. 6 лет мы оплачивали вывоз бытовых отходов из семи мусорных контейнеров, установленных в пгт. Шкотово на ул. Краснофлотской".

Сейчас помощь нужна самому сафари-парку, а точнее животным, которые там обитают. ⠀

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]