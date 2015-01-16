Олег Кожемяко призвал мусульман Приморья не посещать мечети в месяц Рамадан

Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к жителям края с призывом не посещать религиозные учреждения в период сложной эпидемиологической ситуации в четверг, 23 апреля. Глава региона адресовал свою просьбу, в первую очередь, мусульманам, поскольку сегодня начался священный для верующих месяц – Рамадан.

Рамадан – это месяц, когда Мухаммад получил от Аллаха весть о том, что избран его пророком. В это время мусульмане стараются совершать благочестивые дела, давать милостыню, помогать ближним. Ежедневно после обязательной ночной молитвы верующие совершают добровольную молитву – таравих, которую предпочтительно делать коллективно в мечетях.

«В эти дни мусульмане отмечают святой месяц Рамадан. Время, когда все мусульмане постятся и усердно молятся. По традиции молиться принято, собираясь группами. Хотел бы призвать наших братьев мусульман в нынешних условиях воздержаться от массовых молитв. Мы знаем, что духовенство мусульман России уже сделало подобное обращение к своим единоверцам. Вы помните, что православные христиане тоже ограничили посещение храмов. У нас в крае представлены разные религии, и мы с большим уважением относимся ко всем. Надеемся, что верующие отнесутся с пониманием к требованиям санитарных врачей и властей. Придет время, и мы сможем посетить наши храмы и помолиться», – обратился к верующим губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Напомним, ранее губернатор Приморья обратился с просьбой воздержаться от посещения религиозных учреждений жителей края, исповедующих христианство. Обращение появилось накануне крупного православного праздника – Пасхи.

Отметим, в конце марта было опубликовано также постановление губернатора Приморского края «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции», согласно которому гражданам рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов.

Кроме того, документ приостанавливает проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и аналогичных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, библиотеках, других организациях культуры, кинотеатрах, ночных клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах, развлекательных и досуговых заведениях, фитнес-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]