«Мы не можем этого позволить»: губернатор призывает воздержаться от посещения храмов и кладбищ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал жителей края воздержаться от посещения храмов на Пасху и кладбищ в родительские дни. Скопление множества людей в одном месте создает дополнительный риск заражения коронавирусной инфекцией.

Праздник Пасхи в Приморье, как и во всей стране, будут отмечать в воскресенье, 19 апреля. Чтобы обеспечить безопасность людей, региональный штаб принял решение временно приостановить посещение храмов.

«Понимаем, что для всех нас Пасха – большой светлый праздник. Многие из нас ждали его весь год, постились, надеялись, что можно будет прийти в церковь, помолиться и получить благословение. Однако ситуация складывается таким образом, что на сегодняшний день мы не можем этого позволить, поскольку подвергнем и себя, и близких неоправданному риску заразиться страшной инфекцией. Можно не знать, что находящийся рядом человек является источником заболевания. У кого-то оно проходит незаметно, для кого-то может оказаться смертельным. Особенно это касается людей старшего возраста, которые и являются основными посетителями храмов», –

заявил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]